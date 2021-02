сегодня



Видео с текстом от MOTHER OF ALL



MOTHER OF ALL выпустят дебютную пластинку, “Age of Solipsist”, двадцать третьего апреля на Black Lion Records. За сведение и мастеринг отвечал Hannes Grossmann / Mordor Sounds (Hate Eternalm Alkaloid, ex: Obscura, Necrophagist), а за оформление Travis Smith (Opeth, Nevermore, A7X, King Diamond).



Трек-лист:



01. Autumn

02. We Don’t Agree

03. Curators Of Our World Scope

04. Age Of The Solipsist

05. At The Edge Of A Dream

06. Blood Still Owed

07. Feel The Pain



Видео с текстом к "Autumn” доступно ниже.







