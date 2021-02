все новости группы







24 фев 2021 : Вышел альбом ETERNAL RETURN



Международная прогрессив команда ETERNAL RETURN, в состав которой входят Colin Edwin (Porcupine Tree, NoMan, O.R.k.), Robert Jürjendal (Toyah Wilcox, Fripp’s Crafty Guitar School), Miguel Noya, (Venezuelan electronic music pioneer, Phantom Limb Recordings) и Paul Godwin (California-based composer/singer). выпустила дебютный альбом, запись которого проходила в конце 2019 у Bob'a Spencer'a в The Famous Gold Watch Studio (a former munitions factory and Stasi HQ), а сведение у Pete Townsend’а Grand Cru.







