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Eternal Return

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Вышел альбом ETERNAL RETURN



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Международная прогрессив команда ETERNAL RETURN, в состав которой входят Colin Edwin (Porcupine Tree, NoMan, O.R.k.), Robert Jürjendal (Toyah Wilcox, Fripp’s Crafty Guitar School), Miguel Noya, (Venezuelan electronic music pioneer, Phantom Limb Recordings) и Paul Godwin (California-based composer/singer). выпустила дебютный альбом, запись которого проходила в конце 2019 у Bob'a Spencer'a в The Famous Gold Watch Studio (a former munitions factory and Stasi HQ), а сведение у Pete Townsend’а Grand Cru.

ETERNAL RETURN Release Debut Album Featuring Members Of PORCUPINE TREE And FRIPPвЂ™S CRAFTY GUITAR SCHOOL



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