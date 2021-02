24 фев 2021



Новое видео MYGRAIN



"The Nightmare", новое видео группы MYGRAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома V, выпущенного на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



"The Nightmare"

"Out Of This Life"

"Summoned Duality"

"The Way Of The Flesh"

"Haunted Hearts"

"The Calling"

"Game Of Gods"

"Stars Fading Black"

"Fathomless Freefall"

"Waves Of Doom"







