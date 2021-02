сегодня



RICKY WARWICK в акустике



RICKY WARWICK опубликовал видео на акустическую версию композиции You Don't Love Me, оригинал которой вошел в альбом When Life Was Hard And Fast, выпущенный 19 февраля на Nuclear Blast.



Трек-лист:





"When Life Was Hard And Fast"

"You Don't Love Me"

"I'd Rather Be Hit"

"Gunslinger"

"Never Corner A Rat"

"Time Don't Seem To Matter"

"Fighting Heart"

"I Don't Feel At Home"

"Still Alive"

"Clown Of Misery"

"You're My Rock N Roll"



Stairwell Troubadour tracklisting:



"You Spin Me Round (Like A Record)" (Dead Or Alive cover)

"Ooops!...I Did It Again" (Britney Spears cover)

"Summertime Blues" (Eddie Cochran cover)

"1000 Dollar Car" (Bottle Rockets cover)

"Cocaine Blues" (Johnny Cash cover)

"I Don't Want To Grow Up" (Ramones cover)

"I Fought The Law" (The Clash cover)

"Burning Love" (Elvis Presley cover)

"Jesus Loves You...But I Don't" (The Almighty cover)

"Wrathchild" (Iron Maiden cover)







