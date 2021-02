24 фев 2021



Новый альбом CANNIBAL ACCIDENT доступен для прослушивания



"Nekrokluster", новый альбом CANNIBAL ACCIDENT, доступен для прослушивания по этому адресу



Трек-лист:



01. Coprofeeling

02. Wonderwall Of Death

03. Let This World Be Done

04. The Meanest Fish To Swim With

05. Totem Crucifix

06. Delete The Elite

07. The Unholy See

08. Mellanköttbullar

09. Sexual Matador

10. Corpse Positivity

11. Manipulative Violence

12. Travelling Through Flesh

13. Speedspring

14. Kindergarten Fritzl

15. Maggot Nest

16. Haista Vittu Ihminen

17. Head On A Stick (Kemper Trilogy Part 2: The Obsession)

Nekrokluster by Cannibal Accident





просмотров: 208