Новая песня 1782



"The Chosen One", новая песня 1782, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “From The Graveyard”, выход которого намечен на 26 марта на Heavy Psych Sounds:



1. Evocationis (Intro)

2. The Chosen One

3. Bloodline

4. Black Void

5. Inferno

6. Priestess of Death

7. Seven Priests

8. In Requiem https://1782doom.bandcamp.com/







