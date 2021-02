сегодня



Музыканты DARKEST HOUR, DAUGHTERS OF MARA в THE DEAD YEAR



"Scars", новая песня группы THE DEAD YEAR, в состав которой входят Kris Norris (Darkest Hour) и Shawn Zuzek (Daughters Of Mara), доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека также принимали участие Kanky Lora (Soulfly/Straight Line Stitch) и Marco Rivao (Samael).







