Музыканты DARKEST HOUR, DAUGHTERS OF MARA в THE DEAD YEAR
"Scars", новая песня группы THE DEAD YEAR, в состав которой входят Kris Norris (Darkest Hour) и Shawn Zuzek (Daughters Of Mara), доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека также принимали участие Kanky Lora (Soulfly/Straight Line Stitch) и Marco Rivao (Samael).
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