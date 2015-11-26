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The Dead Year

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Музыканты DARKEST HOUR, DAUGHTERS OF MARA в THE DEAD YEAR



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"Scars", новая песня группы THE DEAD YEAR, в состав которой входят Kris Norris (Darkest Hour) и Shawn Zuzek (Daughters Of Mara), доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека также принимали участие Kanky Lora (Soulfly/Straight Line Stitch) и Marco Rivao (Samael).

THE DEAD YEAR Feat. Former DARKEST HOUR, DAUGHTERS OF MARA Members Release вЂњScarsвЂќ Single



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