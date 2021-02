сегодня



Новая песня THE EMBER, THE ASH



Проект The Ember, The Ash, основанный 鬼, заключил соглашение с лейблом Prosthetic Records, на котором четырнадцатого мая состоится релиз нового альбома "Fixation". Один из треков из этого релиза, "Strychnine", доступен для прослушивания ниже.







