Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 490
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
[= ||| все новости группы



*

Toehider

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Переиздание TOEHIDER выйдет весной



*
zoom
*
* *
TOEHIDER выпустят переиздание последнего альбом, I Like It, в варианте 2LP/CD второго апреля:

"Go Full Bore!"
"wellgivit"
"Rancorous Heart"
"Moon And Moron"
"Concerning Lix & Fairs"
"The Ultimate Exalter"
"Died Of Dancing"
"Bats Aren't Birds"
"The Guy That No-One Really Knows"
"He's There... And Then He Does THAT"
"How Much For That Dragon Tooth?"
"I Like It!"

TOEHIDER To Reissue I Like It Album On 2LP / CD Set



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 43

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом