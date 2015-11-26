Переиздание TOEHIDER выйдет весной

TOEHIDER выпустят переиздание последнего альбом, I Like It, в варианте 2LP/CD второго апреля:
"Go Full Bore!"
"wellgivit"
"Rancorous Heart"
"Moon And Moron"
"Concerning Lix & Fairs"
"The Ultimate Exalter"
"Died Of Dancing"
"Bats Aren't Birds"
"The Guy That No-One Really Knows"
"He's There... And Then He Does THAT"
"How Much For That Dragon Tooth?"
"I Like It!"
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