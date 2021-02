все новости группы







28 фев 2021 : Переиздание TOEHIDER выйдет весной



TOEHIDER выпустят переиздание последнего альбом, I Like It, в варианте 2LP/CD второго апреля:



"Go Full Bore!"

"wellgivit"

"Rancorous Heart"

"Moon And Moron"

"Concerning Lix & Fairs"

"The Ultimate Exalter"

"Died Of Dancing"

"Bats Aren't Birds"

"The Guy That No-One Really Knows"

"He's There... And Then He Does THAT"

"How Much For That Dragon Tooth?"

"I Like It!"







