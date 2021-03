сегодня



THE DIRTY MOVIES исполняют VAN HALEN



Группа THE DIRTY MOVIES, в состав которой входит половина TOQUE — Todd Kerns (Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators, The Age Of Electric) и Shane Gaalaas (Yngwie Malmsteen, Michael Schenker), а также Toshi Yanagi и Coray McComic, представили собственное прочтение композиции VAN HALEN "On Fire".







