Новая песня THE BEAST OF NOD



"The Latent Threat", новая песня группы THE BEAST OF NOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Multiversal, выход которого запланирован на 29 марта.



Трек-лист:



"Flight Of The Quetzalcoatlus"

"Contemporary Calamity"

"Intergalactic War!"

"Call Of The Squirrel" (Featuring Joe Satriani)

"Unleashing Chaos" (Featuring Nick Padovani of Equipoise)

"The Plan For Multiversal Creation"

"Guardians Of The Multiverse" (Featuring John Matos of Abiotic)

"The Latent Threat"

"Shredding Of The Cosmos" (Featuring Sanjay Kumar of Wormhole, Matias Quiroz of Bleak Flesh, and Michael Angelo Batio)







