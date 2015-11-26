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Odd Dimension

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|||| 5 мар 2021

Новое видео ODD DIMENSION



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"Escape To Blue Planet", новое видео группы ODD DIMENSION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Blue Dawn", выходящего 26 марта на Scarlet Records.

Трек-лист:

“Mission N°773”
“Landing On Axtradel”
“The Invasion”
“Escape To Blue Planet”
“Solar Wind”
“Life Creators”
“The Blue Dawn”
“Sands Of Yazukia”
“Flags Of Victory”
“The Supreme Being”

ODD DIMENSION Release вЂњEscape To Blue PlanetвЂќ Video



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