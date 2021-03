сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DEAD ANIMAL ASSEMBLY PLANT



DEAD ANIMAL ASSEMBLY PLANT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Bring Out The Dead", выход которого намечен на 26 марта на Armalyte Industries.



Трек-лист:



"Cemetery Slums"

"A Violent Breed"

"The Ghost of Friedrich Nietzsche"

"Colors Under Attack"

"Somewhere Else"

"Sacred Disgrace" (feat. Lulu Black)

"Ghost Transmissions"

"Behold the Righteous Plague"

"Do the Inferno"

"The End of You"



Bonus Tracks:



"Ironface" (2021 version)

"God's Gonna Cut You Down" featuring Outer Stace (DAAP x NANDO version)







+0 -0



просмотров: 105