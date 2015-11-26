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Вокалист CANNIBAL CORPSE хотел бы еще SERPENTINE DOMINION



В рамках недавней беседы с "Metal Blade Live Series" вокалист CANNIBAL CORPSE George "Corpsegrinder" Fisher коснулся темы нового альбома SERPENTINE DOMINION:



«Я общался с Adam'ом, и мы постоянно это обсуждали. Он сказал мне, что немного работал над новым материалом, но кто знает? Может, он использовал его для чего-то ещё. Я не знаю. Я не говорил с ним об этом. Но когда я с ним разговариваю, я стараюсь не доставать его; в жизни происходит столько другого дерьма и тому подобного. У нас были разговоры об этом, особенно до того, как случилась вся эта хрень с пандемией. И было бы, конечно, здорово сделать ещё один альбом — я только за. И поехать в тур по нему, ограниченное число концертов, и всё такое.



Это безумие — мы выпустили альбом в 2016 году и получили массу положительных откликов, но я думаю, что многие могли его и не заметить. Это чем-то похоже на ситуацию с PATHS OF POSSESSION — она прошла мимо многих, так как мы выпустили две пластинки и не выступали. Слушай, ты можешь выпустить пластинку, и она может остаться незамеченной, независимо от того, насколько известны люди, которые её выпустили...



Многие люди изначально оценили, но потом внимание стало спадать, потому что мы не поехали в поддержку альбома. Adam занят, я занят. У него есть некая группка, называется KILLSWITCH ENGAGE, может, слышали о такой? Ну та, что одна из самых известных металл-команд, туры и все дела...



Впервые мы пересеклись в 2009-м, в рамках фестиваля Mayhem, и он высказал идею о выпуске совместной пластинки. В итоге только через пять лет она была сделана. Насчёт Shannon'a я и вовсе ничего не знаю, никто с ним не общался, я понятия не имею, играет он ещё или нет, но мы могли бы, возможно, найти ещё кого-то на ударные. Есть ряд сложностей, но мысли в этом направлении есть. Что касается меня, я был бы рад сделать ещё одну пластинку, но кто знает, что будет в будущем? Я знаю D., и он вполне может мне прислать сообщение: "У меня тут есть десять песен, что ты там, ёппа, делаешь?!" Никто не знает, как всё будет».



Дебютная пластинка SERPENTINE DOMINION вышла в октябре 2016 года на Metal Blade.







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