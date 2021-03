5 мар 2021



Новая песня STEEL BEARING HAND



"Command Of The Infernal Exarch", новая песня группы STEEL BEARING HAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Steel Bearing Hand, выход которого запланирован на второе апреля:



"Command Of The Infernal Exarch"

"Lich Gate"

"Tombspawn"

"Per Tenebras Ad Lucem"

"'Til Death And Beyond"

"Ensanguined"







+0 -0



просмотров: 192