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Steel Bearing Hand

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|||| 5 мар 2021

Новая песня STEEL BEARING HAND



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"Command Of The Infernal Exarch", новая песня группы STEEL BEARING HAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Steel Bearing Hand, выход которого запланирован на второе апреля:

"Command Of The Infernal Exarch"
"Lich Gate"
"Tombspawn"
"Per Tenebras Ad Lucem"
"'Til Death And Beyond"
"Ensanguined"

STEEL BEARING HAND To Release Slay In Hell In April; New Track Streaming Now



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