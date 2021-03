сегодня



Вышел новый альбом NÚMENOR



Группа NÚMENOR выпустила новую работу Draconian Age, которая доступна в цифровом варианте и на CD:



"Make The Stand" (feat. Hansi Kürsch)

"Hall Of The Mountain King"

"Fëanor"

"Mirror Mirror (A Robe of Stars)"

"Arkenstone"

"Where The Battle Rages On"

"Twilight Of The Gods"

"The Days Of Final Frost"

"The Last Of Wizards"

"Númenor"







