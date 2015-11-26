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Upper Lip

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|||| 10 мар 2021

Новый альбом UPPER LIP выйдет весной



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Pride & Joy Music объявили о заключении контракта с мальтийскими рокерами UPPER LIP, новый альбом которых получил название Deep Within и будет выпущен 23 мая.

Maltese Rockers UPPER LIP Sign With Pride & Joy Music; Deep Within Album Due In May



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