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Новое видео VOID VATOR
"I Want More", новое видео группы VOID VATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Great Fear Rising, выходящего 23 апреля на Ripple Music:
"I Can't Take It"
"I Want More"
"There's Something Wrong With Us"
"Losing Control"
"Great Fear Rising"
"McGyver's Mullet"
"Encounter"
"Poltergeist"
"Infierno"
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