Новое видео VOID VATOR



"I Want More", новое видео группы VOID VATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Great Fear Rising, выходящего 23 апреля на Ripple Music:



"I Can't Take It"

"I Want More"

"There's Something Wrong With Us"

"Losing Control"

"Great Fear Rising"

"McGyver's Mullet"

"Encounter"

"Poltergeist"

"Infierno"







