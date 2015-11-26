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Void Vator

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Новое видео VOID VATOR



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"I Want More", новое видео группы VOID VATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Great Fear Rising, выходящего 23 апреля на Ripple Music:

"I Can't Take It"
"I Want More"
"There's Something Wrong With Us"
"Losing Control"
"Great Fear Rising"
"McGyver's Mullet"
"Encounter"
"Poltergeist"
"Infierno" 

VOID VATOR Metal Up With New Video "I Want More"



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