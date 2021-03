все новости группы







11 мар 2021 : Готовится переиздание HIGH VOLTAGE



Готовится переиздание HIGH VOLTAGE



Heaven And Hell Records объявили о планах выпуска переиздания ЕР HIGH VOLTAGE "Written In Stone". В издание войдет одноименный ЕР и бонус-треки, прошедшие ремастеринг. Издание будет снабжено буклетом с фотографиями и текстами. Тираж — 500 копий.



Трек-лист:



“Troubled Eyes”

“King Soul”

“Written Stone”

“It’s Raining”

“7th Day”

“Fall From Grace”

“Fire Dancer”

“Hi Time”

“Night Alone”

“I’ll Give You The World”

“Crossfire”

“Lightning In The Window”

“Faraway”







