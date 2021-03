сегодня



Концертное видео VITRIOL



“The Parting Of ANeck”, новое концертное видео группы VITRIOL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "To Bathe From The Throat Of Cowardice", выпущенного на Century Media. За оформление отвечал Joe Petagno (Motörhead, Krisiun, Angelcorpse).



Трек-лист:



"The Parting Of A Neck"

"Crowned In Retaliation"

"Legacy Of Contempt"

"I Drown Nightly"

"The Rope Calls You Brother"

"A Gentle Gift"

"Violence, A Worthy Truth"

"Victim"

"Hive Lungs"

"Pain Will Define Their Death"







