Видео с текстом от DEVILZ BY DEFINITION



DEVILZ BY DEFINITION опубликовали официальное видео с текстом на песню “Peace by Piece”, которая взята из нового ЕР "The Bitter Remains Of Human Consumption", выход которого намечен на 20 апреля:



“Time Is Near”

“Peace By Piece”

“The Bitter Remains”







