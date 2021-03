Новое видео SILVERTOMB

сегодня



"So True", новое видео группы SILVERTOMB, в состав которой входят Kenny Hickey (TYPE O NEGATIVE, SEVENTH VOID), Johnny Kelly (TYPE O NEGATIVE, DANZIG), Hank Hell (SEVENTH VOID, INHUMAN), Joseph James (AGNOSTIC FRONT, INHUMAN) и Aaron Joos (AWAKEN THE SHADOW, EMPYREON), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Edge Of Existence", выпущенного в ноябре.













