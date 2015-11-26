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Silvertomb

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Новое видео SILVERTOMB



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"So True", новое видео группы SILVERTOMB, в состав которой входят Kenny Hickey (TYPE O NEGATIVE, SEVENTH VOID), Johnny Kelly (TYPE O NEGATIVE, DANZIG), Hank Hell (SEVENTH VOID, INHUMAN), Joseph James (AGNOSTIC FRONT, INHUMAN) и Aaron Joos (AWAKEN THE SHADOW, EMPYREON), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Edge Of Existence", выпущенного в ноябре.

SILVERTOMB Feat. Former TYPE O NEGATIVE, AGNOSTIC FRONT Members: 'So True' Music Video Available





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