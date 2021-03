сегодня



Видео с текстом от PRIMITAI



PRIMITAI опубликовали официальное видео с текстом к "Put To The Sword” с участием Paul'a Quinn'a из Saxon. Этот трек взят из альбома "Violence Of The Skies", выход которого намечен на 29 марта на ROAR! Rock of Angels Records.







