сегодня



SHATTERPOINT выпускают новый альбом



Канадская группа SHATTERPOINT решила вернуться к активной деятельности и выпустит сразу два релиза — новый альбом "At The Sharp End", а также ранее нереализованный альбом "Perseverance Of Failure".



Трек-лист At The Sharp End:



"Sing Me To Sleep Where Bullets Fall"

"At The Sharp End"

"Bite And Hold"

"Maintained By Science To Be Killed By Shells"

"The Murder Hole"

"Live Like Kings... Kill Like Pigs"

"The Abyss"



Трек-лист Perseverance Of Failure:



"Despondent"

"Death of a Dream"

"Perseverance of Failure"

"The Last Time"

"Fuck Your Life"

"Prevail"

"Remain Nameless"

"Hostile Territory"

"Chokehold of the Weak"

"On My Knees"







