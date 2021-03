сегодня



Новое видео SONIC HAVEN



"Vagabond", новое видео группы SONIC HAVEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vagabond, выходящего седьмого мая на Frontiers Music Srl:



"Vagabond"

"Back To Mad"

"Nightmares"

"Keep The Flame Alive"

"End Of The World"

"The Darker Side"

"I Believe"

"Save The Best For Last"

"Blind The Enemy"

"From White To Black"

"Striking Back"







