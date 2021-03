сегодня



Новое видео XAEL



"Bloodtide Rising", новое видео группы XAEL, в состав которой входят участники NILE, THE RETICENT, RAPHEUMETS WELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bloodtide Rising:



"Suun Rai Aru (Passion Begets Ruin)"

"As Decreed: The Law of Vuul Athmar"

"The Waste of Dreadrift"

"Srai - The Demon of Erring"

"Dark World Mirrors"

"Bloodtide Rising" (ft. Mathieu Marcotte of Augury)

"The Red Odyssey"

"The Red Odyssey Part 2: The Temple of the Sky Eater"

"The Odium and the Contrition"







