Бывший вокалист ACCEPT в новом видео DESPERATION BLVD
"North-East Boulevard", новое видео группы DEPERATION BLVD, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие бывший вокалист ACCEPT David Reece и бывший гитарист Hardcore Superstar Thomas Silver. Эта песня взята из дебютного ЕР "Desperation Blvd", выпущенного 13 марта.
Трек-лист:
"November Pain"
"Queen Of Heartache"
"Henhouse Tales"
"North-East Boulevard"
"Hold Back The Rain" (Duran Duran)
"Sorry (I Don't Want You)"
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