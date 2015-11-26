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Desperation Blvd

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Бывший вокалист ACCEPT в новом видео DESPERATION BLVD



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"North-East Boulevard", новое видео группы DEPERATION BLVD, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие бывший вокалист ACCEPT David Reece и бывший гитарист Hardcore Superstar Thomas Silver. Эта песня взята из дебютного ЕР "Desperation Blvd", выпущенного 13 марта.

Трек-лист:

"November Pain" 
"Queen Of Heartache" 
"Henhouse Tales" 
"North-East Boulevard" 
"Hold Back The Rain" (Duran Duran)
"Sorry (I Don't Want You)" 

Italy's DESPERATION BLVD Streaming New Single



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