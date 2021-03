сегодня



Бывший вокалист ACCEPT в новом видео DESPERATION BLVD



"North-East Boulevard", новое видео группы DEPERATION BLVD, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие бывший вокалист ACCEPT David Reece и бывший гитарист Hardcore Superstar Thomas Silver. Эта песня взята из дебютного ЕР "Desperation Blvd", выпущенного 13 марта.



Трек-лист:



"November Pain"

"Queen Of Heartache"

"Henhouse Tales"

"North-East Boulevard"

"Hold Back The Rain" (Duran Duran)

"Sorry (I Don't Want You)"







