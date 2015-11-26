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Pathfinders

Франция

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20 мар 2021 : Новая песня PATHFINDERS



сегодня



Новая песня PATHFINDERS



“Damned Earth”, новая песня группы PATHFINDERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ares Vallis", выход которого запланирован на 16 апреля на Music-Records.



Трек-лист:



“Landing”

“Impostors”

“Damned Earth”

“Evolution”

“Precious Star”

“Explode Inside”

“Annihilate Them All”

“The Light”

“Pressure”

“Ghosts Of Mars”

“Bad Guardians”

“Peste Noire”

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