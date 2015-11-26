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Pathfinders

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Новая песня PATHFINDERS



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“Damned Earth”, новая песня группы PATHFINDERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ares Vallis", выход которого запланирован на 16 апреля на Music-Records.

Трек-лист:

“Landing”
“Impostors”
“Damned Earth”
“Evolution”
“Precious Star”
“Explode Inside”
“Annihilate Them All”
“The Light”
“Pressure”
“Ghosts Of Mars”
“Bad Guardians”
“Peste Noire” 

FranceвЂ™s PATHFINDERS To Release Ares Vallis Album; вЂњDamned EarthвЂќ Single Streaming



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