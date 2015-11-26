|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня PATHFINDERS
“Damned Earth”, новая песня группы PATHFINDERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ares Vallis", выход которого запланирован на 16 апреля на Music-Records.
Трек-лист:
“Landing”
“Impostors”
“Damned Earth”
“Evolution”
“Precious Star”
“Explode Inside”
“Annihilate Them All”
“The Light”
“Pressure”
“Ghosts Of Mars”
“Bad Guardians”
“Peste Noire”
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).