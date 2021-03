сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DJEVEL



DJEVEL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Tanker Som Rir Natten", выход которого намечен на 14 мая на Aftermath Music.



Трек-лист:



01. Englene Som Falt Ned I Min Seng, Skal Jeg Sette Fri Med Brukne Vinger Og Torneglorier

02. Maanen Skal Være Mine Øine, Den Skinnende Stierne Mine Ben, Og Her Skal Jeg Vandre Til Evig Tid

03. En Krone For Et Øie Som Ser Alt, Tusind Torner For En Sønn Som Var Alt

04. Tanker Som Rir Natten

05. Naar Maanen Formørker Solen I En Dødelig Dans, Ber Jeg Moder Jord Opp Til En Siste Vals

06. Vinger Som Tok Oss Over En Brennende Himmel, Vinger Som Tok Oss Hjem





