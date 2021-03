сегодня



Новая песня RAPTURE



"Birthrape Leftovers, Praising The Maggots", новая песня RAPTURE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из выходящего двадцать шестого марта на FDA Records альбома "Malevolent Demise Incarnation", который будет доступен на CD, виниле и кассете:



01. Malevolent Demise Incarnation

02. Inanimate Frigidity

03. Predatory Menace

04. After your Eternity

05. I Am Become Death

06. Birthrape Leftovers, Praising The Maggots

07. Herald Of Defiance

08. Requiem For A Woeful Dynasty (Memento Mori)







+1 -1



просмотров: 165