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The Very End

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Видео с текстом от THE VERY END



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THE VERY END опубликовали официальное видео с текстом к "Until There's Nothing Left Of Us". Этот трек взят из нового альбома "Zeitgeist", выходящего тридцатого апреля на Apostasy Records:

1. Teratoma
2. Light the Lows
3. On Parole
4. Zeitgeist
5. Truth & Tremor
6. Short Cuts Deep Wounds
7. Brave New Blood
8. Anechoic
9. The Day It All Went Black
10. Sorrow No More
11. From Boon to Bane
12. Until There's Nothing Left of Us



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