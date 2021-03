сегодня



Видео с текстом от THE VERY END



THE VERY END опубликовали официальное видео с текстом к "Until There's Nothing Left Of Us". Этот трек взят из нового альбома "Zeitgeist", выходящего тридцатого апреля на Apostasy Records:



1. Teratoma

2. Light the Lows

3. On Parole

4. Zeitgeist

5. Truth & Tremor

6. Short Cuts Deep Wounds

7. Brave New Blood

8. Anechoic

9. The Day It All Went Black

10. Sorrow No More

11. From Boon to Bane

12. Until There's Nothing Left of Us http://www.theveryend.net







