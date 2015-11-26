NEGATOR всё

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Negator

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Группа NEGATOR объявила о распаде:

«Круг замкнулся. После 18 лет существования, мы решили отправить NEGATOR на погост. Это было сделано, помимо прочих причин, и из-за недавнего заявления Nachtgarm об уходе из музыки. У нас были намечены несколько концертов и, конечно же, мы планировали прощальное шоу, но пандемия внесла свои коррективы.

Мы хотели бы поблагодарить поклонников, лейблы, промоутеров, продюсеров и всех, с кем мы пересекались за эти годы за все, что вы для нас сделали. Без вас существование группы было бы невозможно. Наша музыка будет доступна на всех известных платформах».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

deathstar777


18 мар 2021, 22:06		Млять( Выорал Нахгарм голос, судя по всему.


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