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NEGATOR всё
Группа NEGATOR объявила о распаде:
«Круг замкнулся. После 18 лет существования, мы решили отправить NEGATOR на погост. Это было сделано, помимо прочих причин, и из-за недавнего заявления Nachtgarm об уходе из музыки. У нас были намечены несколько концертов и, конечно же, мы планировали прощальное шоу, но пандемия внесла свои коррективы.
Мы хотели бы поблагодарить поклонников, лейблы, промоутеров, продюсеров и всех, с кем мы пересекались за эти годы за все, что вы для нас сделали. Без вас существование группы было бы невозможно. Наша музыка будет доступна на всех известных платформах».
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deathstar777
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