сегодня



NEGATOR всё



Группа NEGATOR объявила о распаде:



«Круг замкнулся. После 18 лет существования, мы решили отправить NEGATOR на погост. Это было сделано, помимо прочих причин, и из-за недавнего заявления Nachtgarm об уходе из музыки. У нас были намечены несколько концертов и, конечно же, мы планировали прощальное шоу, но пандемия внесла свои коррективы.



Мы хотели бы поблагодарить поклонников, лейблы, промоутеров, продюсеров и всех, с кем мы пересекались за эти годы за все, что вы для нас сделали. Без вас существование группы было бы невозможно. Наша музыка будет доступна на всех известных платформах». http://www.negator666.de





+3 -0



( 1 ) просмотров: 345

