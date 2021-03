сегодня



Новый альбом DESOLATE REALM выйдет весной



Финская дум-металл-группа DESOLATE REALM выпустит первый полноформатный релиз, получивший название "Desolate Realm", 23 апреля этого года.



Трек-лист:



"Spire"

"Beneath The Surface"

"The Circle"

"Crypt"

"Reckoning"

"The Chosen"

"A Tall Order"

"Tormented Souls"



Композиция "Spire" доступна для прослушивания ниже.







