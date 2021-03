сегодня



Новое видео SAVE THE WORLD



Седьмого мая Frontiers выпустит новую работу группы SAVE THE WORLD — "Two", а также переиздаст дебютную работу, "One".



Трек-лист:



"Camera Obscura"

"Bones"

"Miss Muse"

"Defenders Of The Faith"

"Daphne Blue"

"When Amanda Hits The Stage"

"Man On An Island"

"Longer"

"Denslow Park"

"Automaton"

"Illuminati"

"Who's That Girl"



Трек-лист One:



"Bleed"

"Comic Con"

"In Pieces"

"Circus Maximus"

"This Little Pill"

"Let Love Win"

"I Wish"

"Black Pearl"

"Cecilia Weiss"

"Princes & Thieves"

"Cern"

"The Light"



Видео к "Defenders Of The Faith" доступно ниже.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 212