21 мар 2021 : Новое видео WRISTMEETRAZOR



сегодня



Новое видео WRISTMEETRAZOR



"Last Tango In Paris", новое видео группы WRISTMEETRAZOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Replica Of A Strange Love", выходящего 11 июня на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"Our Distress Entwined"

"Last Tango In Paris"

"Sycophant"

"Nietzsche Is Dead"

"Love's Labor's Lost"

"Anemic (The Same Six Words)"

"Eyes of Sulfide"

"Dies Irae"

"99 & 44/100"

"A Fractured Dovetail Romance"

"This Summer's Sorrow II: Growing Old In The Waiting Place"

"All The Way Alive"







просмотров: 182