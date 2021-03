сегодня



Новое видео POVERTY’S NO CRIME



POVERTY’S NO CRIME отметят тридцатилетие творческой деятельности выпуском тридцатого апреля альбома "A Secret To Hide".



Трек-лист:



"Supernatural"

"Hollow Phrases"

"Flesh And Bone"

"Grey To Green"

"Within The Veil"

"The Great Escape"

"Schizophrenic"

"In The Shade"



Видео на композицию "Hollow Phrases" доступно для просмотра ниже.







