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Almanac

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22 мар 2021 : 		 Нереализованный трек ALMANAC с вокалистом GAMMA RAY

9 мар 2020 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

21 фев 2020 : 		 Концертное видео ALMANAC

9 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

2 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

24 янв 2020 : 		 Концертное видео ALMANAC

20 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

19 сен 2018 : 		 Видео с выступления ALMANAC в Португалии

14 авг 2018 : 		 ALMANAC в Корее

18 янв 2018 : 		 ANDY B. FRANCK ушел из ALMANAC

20 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

17 ноя 2017 : 		 Видеоприветствие от ALMANAC

9 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

3 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

24 окт 2017 : 		 Концертное видео ALMANAC

12 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

29 сен 2017 : 		 Новое видео ALMANAC

7 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

28 июл 2017 : 		 Новый альбом ALMANAC выйдет осенью

19 май 2016 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

11 мар 2016 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

30 янв 2016 : 		 Новое видео ALMANAC

16 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома ALMANAC

17 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ALMANAC

6 ноя 2015 : 		 Новый альбом ALMANAC выйдет в марте

28 май 2015 : 		 ALMANAC на Nuclear Blast
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Нереализованный трек ALMANAC с вокалистом GAMMA RAY



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ALMANAC опубликовали версию "Kingdom Of The Blind," партию вокала для которого записывал Frank Beck из GAMMA RAY.

Victor Smolski's ALMANAC Issue Previously Unreleased Version Of вЂњKingdom Of The BlindвЂќ Feat. GAMMA RAYвЂ™s FRANK BECK



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