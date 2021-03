сегодня



Новое видео MORRIGU



"Omnia", новое видео группы MORRIGU, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Turbulence", выходящего 23 апреля. За сведение отвечал Jens Bogren (Opeth, Arch Enemy, At The Gates), а за оформление — Niklas Sundin (Dark Tranquility, In Flames, Soilwork).



Состав:



Severin Binder — гитара, акустическая гитара, синтезаторы;

Mirko Binder — бас;

Luca Neukom — гитары.



Дополнительные музыканты:

Adrian Erlandsson — барабаны (At The Gates, The Haunted)

Ricardo Jorge Borges Rodrigues — вокал (Clamaty Islet, Forbidden To Fly).



Гостевые музыканты:

Moonchild Shi — этнический вокал.







