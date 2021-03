сегодня



Новая песня KRUK



"Rat Race", новая песня группы KRUK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Be There, выход которого запланирован на 14 апреля на Metal Mind Productions:



"Rat Race"

"Hungry For Revenge"

"Prayer Of The Unbeliever (Mother Mary)"

"Made Of Stone"

"The Invisible Enemy"

"Dark Broken Souls"

"To Those In Power"

"Be There (If You Want To)"







