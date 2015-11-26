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Lost Relics

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Новое видео LOST RELICS



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"Unrealistic Cause", новое видео группы LOST RELICS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Now We’re Even, выходящего 30 апреля на Coffin & Bolt Records / Golden Robot Records:

"Unrealistic Cause"
"Hungry Noses & Lying Voices"
"Rope Pusher"
"Now We're Even"
Low Life 'N Ugly People"

LOST RELICS To Release New EP In April; New Single / Video "Now We're Even" Available



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