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Новое видео LOST RELICS
"Unrealistic Cause", новое видео группы LOST RELICS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Now We’re Even, выходящего 30 апреля на Coffin & Bolt Records / Golden Robot Records:
"Unrealistic Cause"
"Hungry Noses & Lying Voices"
"Rope Pusher"
"Now We're Even"
Low Life 'N Ugly People"
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