23 мар 2021 : Новое видео LOST RELICS



сегодня



Новое видео LOST RELICS



"Unrealistic Cause", новое видео группы LOST RELICS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Now We’re Even, выходящего 30 апреля на Coffin & Bolt Records / Golden Robot Records:



"Unrealistic Cause"

"Hungry Noses & Lying Voices"

"Rope Pusher"

"Now We're Even"

Low Life 'N Ugly People"







