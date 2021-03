сегодня



DON'T BELIEVE IN GHOSTS на Imagen Records



DON'T BELIEVE IN GHOSTS заключили соглашение с лейблом Imagen Records, на котором четырнадцатого мая состоится релиз нового альбома Solutions. Премьера первого сингла, "Put Your Head Back", намечена на 16 апреля.







+0 -1



просмотров: 82