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Sonic Desolution

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Музыканты KAIPA, KEE MARCELLO, OUT OF THIS WORLD, ARCTIC RAIN, DWEEZIL ZAPPA в SONIC DESOLUTION



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Шведская мелодик-рок-группа SONIC DESOLUTION, в состав которой входят участники KAIPA, KEE MARCELLO, OUT OF THIS WORLD, ARCTIC RAIN, DWEEZIL ZAPPA, тридцатого апреля на GMR Music выпустит дебютную пластинку "Explorer".

Трек-лист:

"Explorer"
"The Waltz"
"Eye To Eye"
"Midlife Insight"
"Fair Warning"
"New Beginning"
"Tranquilandia"
"21g"

Состав Sonic Desolution:

Jan Johansen — вокал;
Annica Svensson — вокал;
Mads Clausen — вокал (ex Biscaya, Timecode Alpha)
Morgan Ågren — барабаны (Devin Townsend, Dweezil Zappa, Kaipa)
Ken Sandin — бас (Out Of This World, Kee Marcello, Uli Jon Roth, Vinnie Moore)
Magnus Berglund — гитара (Arctic Rain)
Peter Lazar — гитара (Timecode Alpha)

SONIC DESOLUTION Feat. Members Of KAIPA, KEE MARCELLO, OUT OF THIS WORLD, ARCTIC RAIN, DWEEZIL ZAPPA Reveal Explorer Album Details



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