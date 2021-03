сегодня



Музыканты KAIPA, KEE MARCELLO, OUT OF THIS WORLD, ARCTIC RAIN, DWEEZIL ZAPPA в SONIC DESOLUTION



Шведская мелодик-рок-группа SONIC DESOLUTION, в состав которой входят участники KAIPA, KEE MARCELLO, OUT OF THIS WORLD, ARCTIC RAIN, DWEEZIL ZAPPA, тридцатого апреля на GMR Music выпустит дебютную пластинку "Explorer".



Трек-лист:



"Explorer"

"The Waltz"

"Eye To Eye"

"Midlife Insight"

"Fair Warning"

"New Beginning"

"Tranquilandia"

"21g"



Состав Sonic Desolution:



Jan Johansen — вокал;

Annica Svensson — вокал;

Mads Clausen — вокал (ex Biscaya, Timecode Alpha)

Morgan Ågren — барабаны (Devin Townsend, Dweezil Zappa, Kaipa)

Ken Sandin — бас (Out Of This World, Kee Marcello, Uli Jon Roth, Vinnie Moore)

Magnus Berglund — гитара (Arctic Rain)

Peter Lazar — гитара (Timecode Alpha)







