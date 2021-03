сегодня



Новое видео BEFORE WE FALL



"Healed By Fear", новое видео группы BEFORE THE FALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Healed By Fear, выходящего 30 апреля на Inverse Records.



Трек-лист:



"Healed By Fear"

"Close To The End"

"For The Fallen Ones"







