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все новости группы
White Wizzard
США
Heavy Metal
http://www.whitewizzard.net
Myspace:
http://www.myspace.com/whitewizzard
26 мар 2021
:
Новое видео WHITE WIZZARD
4 мар 2021
:
Новый сингл WHITE WIZZARD выйдет весной
19 апр 2018
:
Новое видео WHITE WIZZARD
12 янв 2018
:
Видео с текстом от WHITE WIZZARD
27 окт 2017
:
Видео с текстом от WHITE WIZZARD
19 окт 2017
:
Новый альбом WHITE WIZZARD выйдет зимой
27 май 2017
:
WHITE WIZZARD на M-Theory Audio
25 авг 2016
:
В WHITE WIZZARD вернулся вокалист
7 апр 2016
:
Новое видео WHITE WIZZARD
22 май 2013
:
Новая песня WHITE WIZZARD
6 май 2013
:
Новая песня WHITE WIZZARD
23 апр 2013
:
Обложка нового альбома WHITE WIZZARD
30 окт 2012
:
Название нового альбома WHITE WIZZARD
18 окт 2012
:
Вокалист WHITE WIZZARD выпустил материал ELLIPSIS
2 авг 2012
:
Новое демо от WHITE WIZZARD
24 апр 2012
:
WHITE WIZZARD запишут новую песню в начале мая
23 апр 2012
:
WYATT ANDERSON вернется в WHITE WIZZARD для специального концерта в Токио
28 окт 2011
:
Новое видео WHITE WIZZARD
9 сен 2011
:
У WHITE WIZZARD появился второй гитарист
26 июл 2011
:
Новая песня WHITE WIZZARD
20 июл 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома WHITE WIZZARD
28 июн 2011
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WHITE WIZZARD расстались с вокалистом
20 янв 2011
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14 окт 2010
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Кавер-версия DIO от WHITE WIZZARD
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WHITE WIZZARD представили новый состав
19 май 2010
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WHITE WIZZARD
о смерти DIO
сегодня
Новое видео
WHITE WIZZARD
"Viral Insanity", новое видео группы WHITE WIZZARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня стала первой для нового барабанщика Jonathan'a Brown'a.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).