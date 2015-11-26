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White Wizzard

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26 мар 2021 : 		 Новое видео WHITE WIZZARD

4 мар 2021 : 		 Новый сингл WHITE WIZZARD выйдет весной

19 апр 2018 : 		 Новое видео WHITE WIZZARD

12 янв 2018 : 		 Видео с текстом от WHITE WIZZARD

27 окт 2017 : 		 Видео с текстом от WHITE WIZZARD

19 окт 2017 : 		 Новый альбом WHITE WIZZARD выйдет зимой

27 май 2017 : 		 WHITE WIZZARD на M-Theory Audio

25 авг 2016 : 		 В WHITE WIZZARD вернулся вокалист

7 апр 2016 : 		 Новое видео WHITE WIZZARD

22 май 2013 : 		 Новая песня WHITE WIZZARD

6 май 2013 : 		 Новая песня WHITE WIZZARD

23 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома WHITE WIZZARD

30 окт 2012 : 		 Название нового альбома WHITE WIZZARD

18 окт 2012 : 		 Вокалист WHITE WIZZARD выпустил материал ELLIPSIS

2 авг 2012 : 		 Новое демо от WHITE WIZZARD

24 апр 2012 : 		 WHITE WIZZARD запишут новую песню в начале мая

23 апр 2012 : 		 WYATT ANDERSON вернется в WHITE WIZZARD для специального концерта в Токио

28 окт 2011 : 		 Новое видео WHITE WIZZARD

9 сен 2011 : 		 У WHITE WIZZARD появился второй гитарист

26 июл 2011 : 		 Новая песня WHITE WIZZARD

20 июл 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WHITE WIZZARD

28 июн 2011 : 		 WHITE WIZZARD расстались с вокалистом

20 янв 2011 : 		 WHITE WIZZARD начали запись

14 окт 2010 : 		 Кавер-версия DIO от WHITE WIZZARD

9 июн 2010 : 		 WHITE WIZZARD представили новый состав

19 май 2010 : 		 WHITE WIZZARD о смерти DIO
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Новое видео WHITE WIZZARD



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"Viral Insanity", новое видео группы WHITE WIZZARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня стала первой для нового барабанщика Jonathan'a Brown'a.

WHITE WIZZARD Premier Music Video For вЂњViral InsanityвЂќ Single Feat. Singer MARK BOALS



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