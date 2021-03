все новости группы







29 мар 2021 : Новая песня MALFORMITY



сегодня



Новая песня MALFORMITY



"Perverse Apotheosis", новая песня группы MALFORMITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Monumental Ruin", выход которого запланирован на 19 апреля.



Трек-лист:



"And I Beheld..."

"Perverse Apotheosis"

"Facemelt Bloodgrinder"

"Into Ruin"

"Monument To Decay"

"Degenerative Sequences"

"Immolated Archetype"

"False Dichotomy"

"Lost Necropolis"

"Lifeless Mindless"

"In Corrosion"

"Rapturous Damnation" (bonus track)

"Unraveling" (bonus track)







