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Новая песня MALFORMITY
"Perverse Apotheosis", новая песня группы MALFORMITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Monumental Ruin", выход которого запланирован на 19 апреля.
Трек-лист:
"And I Beheld..."
"Perverse Apotheosis"
"Facemelt Bloodgrinder"
"Into Ruin"
"Monument To Decay"
"Degenerative Sequences"
"Immolated Archetype"
"False Dichotomy"
"Lost Necropolis"
"Lifeless Mindless"
"In Corrosion"
"Rapturous Damnation" (bonus track)
"Unraveling" (bonus track)
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