Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 26
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 25
*HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом 20
*Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE 16
[= ||| все новости группы



*

Malformity

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня MALFORMITY



*
zoom
*
* *
"Perverse Apotheosis", новая песня группы MALFORMITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Monumental Ruin", выход которого запланирован на 19 апреля.

Трек-лист:

"And I Beheld..."
"Perverse Apotheosis" 
"Facemelt Bloodgrinder"
"Into Ruin"
"Monument To Decay" 
"Degenerative Sequences"
"Immolated Archetype"
"False Dichotomy"
"Lost Necropolis"
"Lifeless Mindless"
"In Corrosion"
"Rapturous Damnation" (bonus track)
"Unraveling" (bonus track)

MALFORMITY Premiere New Song



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 214

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом