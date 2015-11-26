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Nattverd

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
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Новое видео NATTVERD



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"Naar Taaken Fortaerer Alt", новое видео группы NATTVERD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vandring, выходящего 30 апреля на Osmose Productions:

"Det Bloer Paa Alt Som Spirer"
"Martyrer Av Kristus"
"Naar Taaken Fortaerer Alt"
"Med Rive Og Lime"
"I Moerket Slumrer Ravnen"
"Gudsmenn, Deres Svik Erkjenn"
"Det Hvisker I Veggene"
"Langt Langt Der Borte I Det Fjerne"

Norway's NATTVERD To Release New Album In April; "Naar Taaken Fortaerer Alt" Single / Video Available



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