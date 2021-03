сегодня



Новое видео KISS KISS BANG



"High Price (For Peace Of Mind)", новое видео группы KISS KISS BANG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Hungry, High & Seeing Things:



"Solid Gold"

"High Price (For Peace Of Mind)"

"Easy 2 Love"

"Slow Motion"







