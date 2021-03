сегодня



Новое видео THE GAZETTE



"BLINDING HOPE", новое видео The GazettE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “MASS”, выход которого намечен на двадцать шестое мая.



Трек-лист:



COUNT-10

BLINDING HOPE

ROLLIN'

NOX

HOLD

濁

THE PALE

MOMENT

BARBARIAN

FRENZY

LAST SONG http://www.pscompany.co.jp/gazette







+3 -0



просмотров: 327