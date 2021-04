31 мар 2021



Концертный релиз CREAM выйходит на виниле



UMe/Polydor объявили о выпуске лимитированного голубого винила с записью выступления CREAM в Лос-Анджелесе в рамках Goodbye Tour 1968 года.



Side 1

Introduction by Buddy Miles

"White Room"

"Politician"

"I'm So Glad"



Side 2

"Sitting On Top Of The World"

"Crossroads"

"Sunshine Of Your Love"



Side 3

"Traintime"

"Toad"



Side 4



"Spoonful"







