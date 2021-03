все новости группы







31 мар 2021 : Новая песня NOCTURNAL HOLLOW



сегодня



Новая песня NOCTURNAL HOLLOW



"Baphomet Crown", новая песня группы NOCTURNAL HOLLOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Triumphantly Evil, выход которого состоялся двадцать первого февраля.



Трек-лист:



"Shining Blaze Of Hell"

"Baphomet Crown"

"Bound To The Gore"

"Down To Void"

"Consumed By The Storm"

"In Rapture Of Pain"

"Through The Haze Of Dead"

"Voices Come From The Night"

"King Of Wrath"

"Remembrance Of Murder"

"Necrophiliac" (Slayer cover)







